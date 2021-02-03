رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط ربة منزل تتاجر في الأقراص المخدرة بالجيزة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:39 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
طباعة
ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على ربة منزل، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتها كمية من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها بين عملائها.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى تورط ربة منزل، فى الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض عليها.

ضبط رجال المباحث بحوزة المتهمة، كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهتها اعترفت باعتيادها الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائها، لتحقيق أرباح مادية طائلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يؤكد لـ الحريري حرص مصر على تسوية الخلافات في لبنان

رئيس البرلمان مداعبًا النائبات: «غايبين ليه هو فيه مشكلة؟»

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط: 805 مليون جنيه لمشروعات الرصف و«حياة كريمة»

image description

بروتوكول تعاون مصري روسي بين جامعتي أسيوط ونايبرجيني

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بساحل سليم

image description

ضبط 7 مخالفات عدم ارتداء الكمامات في دمياط

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

السيسي يؤكد لـ الحريري حرص مصر على تسوية الخلافات في لبنان

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

حرائق غابات في استراليا تلتهم 71 منزلا قرب بيرث

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر

الاتحاد العربي للإنتاج الثقافي يصدر «المستصفى في علم أصول الفقه»