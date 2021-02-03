ضبط ربة منزل تتاجر في الأقراص المخدرة بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على ربة منزل، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتها كمية من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها بين عملائها.كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى تورط ربة منزل، فى الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض عليها.ضبط رجال المباحث بحوزة المتهمة، كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهتها اعترفت باعتيادها الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائها، لتحقيق أرباح مادية طائلة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.