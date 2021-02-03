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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بحفلات على شرف زوجته.. حبس عامل متهم بالترويج للدعارة عبر «فيس بوك»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:34 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عامل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بترويج لممارسة الدعارة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي تليفونات المحمول لفحصها.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، يفيد بورود معلومات سرية برصد صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحوى العديد من صور الفتايات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن إستعداده لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالاشتراك مع زوجته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلًا من عامل "له معلومات جنائية"، وزوجته، وبمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بإقامة حفلات وتسهيل استغلال زوجته فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وأضاف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة زوجته أيدت ماجاء بأقواله، كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الاثم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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