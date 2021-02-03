برلماني: أصبحنا نصدر الكهرباء في عهد السيسي بعد أزمة الانقطاعات

قال أحمد نشأت فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل يوم يمر نجد تطورا في قطاع الكهرباء، مضيفًا أنه لا يمكن إنكار مجهود وزير الكهرباء في ذلك، موضحًا أنه بعد أزمة الانقطاعات المتكررة أصبحنا نصدر كهرباء.وأضاف نشأت، في تعقيب له على بيان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020)، إنه من غير المعقول معاملة القرى مثل المدن عند التصالح في مخالفات الكهرباء، مشيرًا إلى أن الدخل في القرى أقل وأهلها يعيشون في فقر مقدع.وأشار نشأت فواد عباس إلى وجود إهمال في عدد كبير من القرى، في الشبكات والأسلاك غير المغطاة، موضحا أن هناك 35 مصنعًا متوقف عن العمل بالمدينة الصناعة بغرب طهطا بسبب ضعف القوى الكهربائية.وقال عضو مجلس النواب، إن عدم دقة القراءات بسبب عدم مرور الكشافين بشكل منتظم.