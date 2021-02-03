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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا لوقا يستقبل مندوب مصر الجديد لدى الأمم المتحدة بجنيف

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:06 م
الأنبا لوقا
الأنبا لوقا
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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استقبل الأنبا لوقا، أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا، السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بچنيف.

جاء ذلك لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد مندوبًا دائمًا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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