رئيس أوكرانيا يحظر 3 قنوات إخبارية معارضة

حظر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثلاث قنوات إخبارية معارضة بمرسوم غير مسبوق.وأعلن مكتب رئيس الجمهورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن الحظر يقضي بإلغاء تراخيص البث والترددات التلفزيونية وحجب الحسابات لفترة مبدئية مدتها خمس سنوات.وتم إغلاق قنوات "زد.آي.كيه" و"نيوز وان" و112 قناة على الفور في كييف، وبرر الرئيس هذه الخطوة بمزاعم تشير إلى أنه يوجد تهديد للأمن القومي ونشر للدعاية الروسية.وفي بيان مشترك، وصفت القنوات المنع بأنه "تصفية حساب مع وسائل إعلام مزعجة ".وتعد القنوات في أوكرانيا ناطقة بلسان حزب "منصة المعارضة من أجل الحياة" الموالي لروسيا والمتمركز في شرق وجنوب البلاد.