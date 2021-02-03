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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة عمانية: لا للإغلاق بسبب كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:15 ص
جريدة الدستور
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دعت صحيفة "الوطن" العمانية إلى الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة رفضها العودة إلى الإغلاق وما يتسبب فيه من آثار صعبة ومرهقة وتكلفة باهظة.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان "لا للإغلاق نعم للالتزام" إلى أن كل المعلومات المتداولة عن السلالة الجديدة للفيروس تؤكد أنها الأخطر والأسرع انتشارًا، وخطرها يشمل هذه المرة صغار السن والأطفال، وعليه، يجب أن نستفيد من التجربة الأولى وأن لا نسمح لجائحة كورونا أن تلدغنا مرتين من الجحر ذاته.

وأضافت أنه ينبغي أن نفهم ونعي جيدًا أن جائحة كورونا لم تنتهِ، وأنها لا تزال تغزو العالم ومعها سلالاتها المتحورة، ولا تزال تؤرّق دوله وشعوبها مع سرعة انتشار الجائحة وتحذيرات العلماء من السلالات المتحورة، فضلًا عن عدم حصول العديد من دول العالم على اللقاحات المضادة للمرض، لا سيما الدول الفقيرة، لذا علينا الالتزام والتقيد بالقرارات الوقائية، والتحلِّي بالوعي والمسؤولية.

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