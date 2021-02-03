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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحرير 155 قضية لحوم فاسدة في أسبوع

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:14 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت شرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من تحرير 155 قضية لحوم فاسدة، على مدار أسبوع.

ووجه اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

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