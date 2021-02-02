الأنبا ثاؤفيلس يترأس صلوات القداس بدير الأمير تادرس بمنفلوط

ترأس الأنبا ثاؤفيلس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنفلوط، صلوات القداس الإلهي، بدير القديس الأمير تادرس منفلوط.وشارك في لصوات القداس عدد محدود من الأقباط والشمامسة، والكهنة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية من فيروس كورنا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوي والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.