أمريكا تعلن استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

قالت وزارة ‏الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ستستأنف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والتي سبق أن أوقفتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.وأعربت ‏الخارجية الأمريكية في بيانها مساء اليوم عن قلقها من قيام إيران بتجربة صاروخ باليستي مؤخرا.وأكدت وزارة ال‏خارجية الأمريكية أنها لم تتواصل مع إيران ولا تتوقع أن يحدث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونجرس.وشددت ‏الخارجية الأمريكية على أن الطريق لا يزال طويلا قبل دراسة أي مقترح من إيران.