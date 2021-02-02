أمريكا تعلن استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:17 م
محمد عمرطباعة
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ستستأنف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والتي سبق أن أوقفتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأعربت الخارجية الأمريكية في بيانها مساء اليوم عن قلقها من قيام إيران بتجربة صاروخ باليستي مؤخرا.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لم تتواصل مع إيران ولا تتوقع أن يحدث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونجرس.
وشددت الخارجية الأمريكية على أن الطريق لا يزال طويلا قبل دراسة أي مقترح من إيران.
وأعربت الخارجية الأمريكية في بيانها مساء اليوم عن قلقها من قيام إيران بتجربة صاروخ باليستي مؤخرا.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لم تتواصل مع إيران ولا تتوقع أن يحدث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونجرس.
وشددت الخارجية الأمريكية على أن الطريق لا يزال طويلا قبل دراسة أي مقترح من إيران.