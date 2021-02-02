16 فبراير.. محاكمة «سفاح الجيزة»

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالله الأودن، جلسة 16 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج الشهير بـ"سفاح الجيزة" في اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا و٣ أشخاص آخرين.وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة عن قيام المتهم، قذافي فراج عبدالعاطي عبدالغني – 50 سنة – محام وصاحب مكتبة – بقتل زوجته فاطمة زكريا عمدا مع سبق الإصرار وهي قضية ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل وأمر النائب العام أمس الإثنين بإحالته فيها للمحاكمة.وأسندت النيابة العامة في أمر إحالة القذافي بأنه في غضون عام 2015 بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة قتل زوجته المجني عليها فاطمة زكريا علي إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها لما بينهما من خلافات.