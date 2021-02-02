مقتل شخص وفقدان آخر بسبب الأمطار الغزيرة في تركيا

أفادت وسائل إعلام رسمية تركية، مساء الثلاثاء، بمقتل شخص على الأقل وفقدان آخر إثر هطول أمطار غزيرة، وحدوث فيضانات مفاجئة في محافظة "إزمير" الساحلية.وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، نقلا عن تلك الوسائل، أن الشخصين حوصرا داخل سيارة انجرفت بفعل ارتفاع منسوب المياه في بلدة "مندريس" بإزمير.وقال حاكم إزمير، يافوز سليم كوشكار، إن المنطقة تعرضت لهطول غزير للأمطار أكثر مرة ونصف المرة من متوسط سقوط الأمطار خلال شهر فبراير بأكمله، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه السيول حتى يوم غد الأربعاء.جدير بالذكر، أنه في أكتوبر الماضي تعرضت إزمير لزلزال قوي بلغت شدته 6.6 درجة على مقياس ريختر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.