البرلمان الليبى يدعو لتحرك مشترك وعاجل لإنقاذ المهاجرين

أعربت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي، عن بالغ قلقها حول مصير العديد من المهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر المتوسط في هذه الظروف المناخية الصعبة.وأعربت اللجنة الخارجية في بيان أوردته صحيفة المرصد الليبية، اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها من التقارير الواردة باستمرار محاولات عبور المتوسط من السواحل الليبية، وفي هذه الظروف الجوية الصعبة للوصول إلى السواحل الأوروبية.وأبلغت اللجنة خالص تعازيها لعائلات عشرات المهاجرين الذين غرقوا في الأيام الماضية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.ودعت إلى تحرك مشترك وعاجل لإنقاذ العديد من المهاجرين من مصير مأساوي في ظل هذه الظروف الصعبة، مشيرةً إلى حجم التحدي الكبير الذي تشكله أزمة الهجرة وأعباء حماية وإيواء المهاجرين للسلطات الليبية، وخاصة في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.وشددت على أهمية دعم المجتمع الدولي لليبيا في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية التي عجزت عن مواجهتها دول كبرى، مبديةً بالغ امتنانها وتقديرها لما يبذله حرس السواحل الليبي من مجهودات كبيرة لإنقاذ المهاجرين في هذه الظروف الجوية الصعبة، بالرغم من ضعف الإمكانيات.وأكدت استنكارها الشديد لقيام عصابات تهريب البشر بإرسال عشرات المهاجرين إلى البحر في هذه الظروف، داعيةً إلى تكاتف جميع الجهود لمحاربة تلك الشبكات التي تتخذ من مآسي وتطلعات المهاجرين وسيلة للكسب، متجردة من جميع القيم الإنسانية.