الأنبا باخوم يُهنئ المكرسين الكاثوليك بيومهم السنوي

هنأ الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المكرسين في الكنيسة الكاثوليكية بيومهم السنوي الذين يحتفلون به اليوم الثلاثاء تزامنًا مع احتفالات الكنيسة بذكرى تقدمة السيد المسيح للهيكل.وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنني أهنئكم نيابة عن كل قيادات الكنيسة الكاثوليكية بمصر والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة.وأضاف: "نشكر الله على هذه الدعوة الرهبانية".