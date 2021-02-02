برلماني يطالب وزير الأوقاف بتصميمات موحدة للمساجد

طالب النائب الوفدي باسم حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لإعداد كود وتصميمات موحدة للمساجد ول3 مستويات بحيث تصبح المساجد منفذة بشكل موحد على مستوى الجمهورية كتنسيق حضاري ومعماري.وأضاف حجازي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عقب إلقاء بيان وزارته اليوم، أن ترك أمر إنشاء المساجد دون إعداد كود أو تصميم موحد ودون إشراف يتسبب في قيام البعض بالتعدى على الطرق الرئيسة وخطوط التنظيم والتسابق في ضم مساحات قد تكون ضرورية وحيويه لخدمة أهالي تلك القرى، ولابد أن يتضمن تجديد الخطاب الديني التعريف بحرمة التعدي على الطرق العامة أو الاستغلال السيئ لأراضي الدولة.وأشار النائب الوفدي إلى أنه لا يوجد عدل فى توزيع فرش المساجد ولابد أيضا من إعادة تشكيل لجنة تقييم الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف، بحيث تضمن خبراء في التسعير وفن التفاوض بما يحقق الربحية واستغلال إدارة أموال الوقف بطريقة أفضل من ذلك، مؤكدا أنه يتم تقدير بعض الأراضى مثلا بأسعار قد يراها واضع اليد أكبر من القيمة السوقية ويرفض التقنين أو السداد، وهنا فن التفاوض في الوصول إلى نقطة اتفاق بما لا يضيع مال الوقف أو يجور على واضع اليد ويحقق نسبة سداد كبيرة يتم استغلالها وتحقيق عائد ينفق في مصارفه الشرعية.