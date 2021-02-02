هالة فاخر: «عودة الأب الضال» مسلسل كوميدي بعيد عن المألوف

أعربت الفنانة هالة فاخر، عن سعادتها بالتواجد في مسلسل "عودة الأب الضال" المقرر عرضه في رمضان المقبل، مؤكدة أن أحداث المسلسل حقيقية ومليئة بالتفاصيل الاجتماعية الكوميدية وبعيدة عن المألوف.وقالت الفنانة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن تجربة المسلسل استفزتها بشدة عندما قرأتها للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها لم تتردد في الموافقة على العمل، وتحمست بشدة للتجربة بصعوبتها ومميزاتها، حيث أنها تجسد شخصية "متوفاة" في المسلسل، وتظهر لزوجها بيومي فؤاد في صورة شبح من خلال صورة وتطارده ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية.ولفتت هالة فاخر إلى أنها تعشق هذه النوعية من الأدوار لأنها كوميديانة في المقام الأول، مؤكدة أن السيناريو رائع وإطاره الدرامي بعيد عن المألوف ويعتمد على المواقف المضحكة بعيدا عن الاستخفاف.وتدور فكرة المسلسل، الذي تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصصا مختلفة، حول أب لديه 7 أبناء، ويرصد العديد من القضايا التي تهم معظم البيوت بشكل كوميدي.ويشارك في بطولة المسلسل هيدي كرم، شادي الفونس، خالد منصور، نور قدري، أوتاكا، أميرة هاني، وهاجر عفيفي، ونيفين محمد، رانيا الخطيب، أيمن صلاح وتأليف أمين جمال، ومحمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد العال.