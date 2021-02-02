البرلمان الإيراني يدعم قرار خامنئي بحظر اللقاحات الأجنبية

دعمت لجنة المادة 90 البرلمانية قرار المرشد الإيراني علي خامنئي بحظر استيراد اللقاحات الأجنبية.ووفقا لوكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا"، فقد قالت اللجنة في تقرير قدمته للبرلمان، الثلاثاء، إن "الناس لا يثقون في منتجات شركات الأدوية الكبيرة، بما في ذلك شركة فايزر".وأكدت اللجنة أنها "تدعم موقف خامنئي من اللقاحات بالمطالبة باختبارات تمتد لـ10 سنوات، وكذلك التوجه نحو إنتاج لقاحات محلية أو استيراد لقاحات موثوق بها".