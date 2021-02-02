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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تبدأ في إزالة منطقة بني هلال بمصر القديمة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:22 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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أعلن حي مصر القديمة عن البدء في إزالة منطقة بني هلال تمهيدا لبدء تنفيذ مخطط التطوير للمنطقة الأثرية.

وقامت أجهزة حي مصر القديمة بحصر قاطني منطقة بني هلال استعداد لتعويضهم بمساكن بديلة.

وتقوم أجهزة حي مصر القديمة في الوقت الحالي بإزالة المساكن العشوائية بالمنطقة الأثرية والتي سيأتي العمل بها إمتدادا لأعمال محافظة القاهرة بمصر القديمة والخليفة حسب الخطة الموضوعة بإستعادة المناطق الأثرية وإعادة ترميمها بما يتماشي مع النسيج العمراني الخاص بها.

وتقوم أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة في الوقت الحالي برفع الردتش ومخلفات الأبنية في منطقة مسجد المسبح بالسيدة عائشة بحي الخليفة تمهيدا لبدء تطوير المنطقة الأثرية.

تأتي الأعمال في اطار التمليفات الرئاسية بتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وتعليمات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة.

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