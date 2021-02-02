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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فان ديزل مصر.. أحمد مكي يرهب الأجهزة الإعلامية للإرهابية بـ «الاختيار 2»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:33 م
فان ديزل مصرأحمد
فان ديزل مصرأحمد مكي
محمد قدري
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واصلت الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية في الخارج، الهجوم على صناع الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، وعلى رأسهم الفنان أحمد مكي بسبب الصور المنتشرة مؤخرا من المسلسل والتي يقدم فيها دور ضابط شرطة أثناء فض اعتصام رابعة المسلح.

ولم ينجح الهجوم الأخير في تحقيق هدفه، بل دفع الكثير من محبي الفنان أحمد مكي للهجوم على تلك الجماعة ودعموه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف خلال الساعات الماضية، فانطلقت بعدها القنوات التي تبث من الخارج، وحاولوا التأليب على "مكي" وتحدثوا عن نزوله ثورة 25 في إشارة منهم إلى أنه ضد الدولة المصرية على عكس الواقع تماما، فلم تعارض الدولة الثورة واحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بالذكرى العاشرة لها اثناء احتفالية عيد الشرطة الأخيرة.

واتهمت القنوات المعادية مثل "مكملين" في أكثر من برنامج وعلى يد أكثر من مقدم أحمد مكي وكريم عبد العزيز بالتراجع عن تقديم العمل الجديد، وهو ما لاقى هجوما كبيرا من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح وسم "هاشتاج" #مكي_بيحب_مصر منتشرا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يرد مكي على تلك الانتقادات والهجوم حتى الآن ويركز فقط في تصوير مسلسله الجديد للعرض خلال رمضان القادم.

و مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني يشارك في بطولته كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادي الجيار، وأحمد شاكر عبداللطيف، ورياض الخولي، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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