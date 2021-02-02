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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غادة والي تهنئ المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:58 ص
الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى والدكتورة غادة والي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والمدير العام للأمم المتحدة فى فينا، بحضور وكيلى المجلس المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، وكرستينا البرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإيهاب المنباوى الخبير فى مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقدمت الدكتورة غادة والى بخالص التهانى للمستشار حنفى جبالى بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، مؤكدة أنه قامة قانونية ووطنية كبرى وله اسهامات وطنية عديدة، معتبرة أن وجوده على رأس مجلس النواب إثراء للحياة التشريعية المصرية.

وأعربت غادة والى عن أمنياتها لسيادته بالتوفيق والسداد فى أداء مهام عمله الرقابى والتشريعى بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

من جانبه، تقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى، بخالص الشكر والتقدير للسيدة الدكتورة غادة والى على التهنئة الكريمة، مؤكدًا أن حصولها على هذا المنصب الأممى الرفيع المستوى، يعكس المكانة العالية لمصر بين دول العالم ومكانة المرأة المصرية عالميًا، كما أنه سيضيف الكثير الى رصيد الدبلوماسية المصرية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين مجلس النواب والمنظمة الأممية فى مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المُنظمة والفساد.

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