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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس هيئة قناة السويس

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:26 ص
المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، بحضور النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في بداية اللقاء عن سعادته بزيارة رئيس هيئة قناة السويس، مؤكدا على أن رئيس الهيئة يمثل قيمه وقامه في تاريخه العسكري وما تعول الدولة المصرية عليه فى إدارة هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن هذا المفرق الحيوي الذي له في نفوس كل المصريين عشق ومحبه واعتزاز.

وقال عبدالررازق: "نتمنى لرئيس هيئة قناة السويس كل التوفيق، واستكمال مسيرة الفريق مهاب مميش الذي كان له بطولات واسعة فى هذا المجال متمنيا له التوفيق"، مشيرا إلى أننا جاهزين تماما لكل الدعم والتعاون للهيئة من قبل مجلس الشيوخ.

من جانبه، وجه رئيس هيئة قناة السويس تحية لكافة قيادات وعاملين الهيئة لرئيس مجلس الشيوخ وأعضائه.

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