الأنبا هدرا يترأس صلوات القداس بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسوان

ترأس الأنبا هدرا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، اليوم، صلوات القداس الإلهي، بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسوان.وشارك في صلوات القداس عدد محدود من الأقباط، والشمامسة والكهنة، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.