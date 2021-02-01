نور عبدالسلام: غموض شخصيتى فى «لؤلؤ» حمس الجمهور لمشاهدتى

قالت المطربة الشابة نور عبد السلام، والشهيرة بـ«داليدا»، والتي تقدم الأداء الصوتي لمى عمر في مسلسل «لؤلؤ»، في أول تصريح لها عقب عرض ونجاح المسلسل، إنها سعيدة جدًا بالمشاركة في المسلسل، من خلال تقديمها لأغاني المسلسل بالكامل.وقالت إن اختيارها جاء بالصدفة من خلال صديق كان حلقة الوصل بينها وبين المخرج محمد سامي الذي قابلته وأعجب بصوتها وقرر الاستعانة بها لتقديم الأغاني.وبسؤالها عن لقب «داليدا»، وهل واجهتها صعوبات في المسلسل؟ قالت: «الحمد لله وهذا الاسم اختاره لها المخرج محمد سامي»، مؤكدة أنها لم تواجه أي صعوبات في العمل، وكانت تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة لها، واستفادت منها كثيرًا، وتعرفت على نجوم كثيرون من خلال العمل، خاصة النجمة مي عمر، والمخرج محمد سامي.وعن الغموض الذي أحاط المسلسل حول ماهية المطربة التي تقدم أغاني العمل، قالت «نور» إن ظهور الأغاني من خلال مي عمر فرصة كبيرة وتجربة حلوة بالنسبة لها، وفكرة الجدل التي حدثت حول العمل منذ بدايته حول صوتها جعلت الجمهور متحمس لرؤيتها وسماعها في أغاني أجدد وأحدث، مشيرة إلى أن أغاني المسلسل أشبه بالأغاني الشعبية ولكنها مودرن ومختلفة وستايل جديد.وتستمر النجمة مي عمر،في حصد نجاح مسلسلها «لؤلؤ»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض الحلقات الأولى منه، والمسلسل من تأليف الفنان الشاب محمد مهران، ومن إخراج محمد عبدالسلام، وتحت إشراف المخرج والمؤلف محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولته كل من أدوارد، وهدير عبدالناصر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وآخرون.وتدور أحداث مسلسل «لؤلؤ» خلال 45 حلقة حول مغنية تبدأ رحلتها من تحت الصفر، وتواجه صراعات ومشكلات كثيرة إلى أن تحقق نجومية استثنائية، وتنطلق القصة من لحظة عودة« لؤلؤ» الفنانة الشهيرة إلى مصر بعد جولة فنية، وتتعرض لمحاولة قتل داخل منزلها، وتخوض في سياق الأحداث وتواجه مشكلات وصراعات ومؤامرات كثيرة تحمل الكثير من التشويق والصراعات الدرامية.