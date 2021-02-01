الحجرف يلتقي سفراء دول مجلس التعاون في العراق

التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، في مقر إقامته في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الجمهورية العراقية.وفي بداية اللقاء، هنأ الأمين العام سفراء دول الخليج على نجاح القمة الخليجية التي احتضنتها محافظة العلا، في المملكة العربية السعودية يوم 5 يناير الماضي، مؤكدًا أن قمة العلا تعلن انطلاقة جديدة لمسيرة مجلس التعاون المباركة نحو العقد الخامس، برعاية قادة دول مجلس التعاون، وبما يخدم دول وشعوب الخليج.واستعرض الأمين العام مسيرة التعاون الخليجي المشترك، والجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لتحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء.وجاء الاجتماع في إطار زيارة الحجرف لجمهورية العراق، بهدف تبادل الآراء وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح والقضايا المشتركة لدول مجلس التعاون وجمهورية العراق، حيث أكد على أهمية دعم أطر التعاون بين مجلس التعاون والعراق في مختلف المجالات.ونوه الحجرف بحرص مجلس التعاون على تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك، التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والعراق، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون تؤمن بدور وانتماء العراق في محيطه العربي.حضر اللقاء كل من سفير دولة الكويت لدى العراق، سالم الزمانان، والقائم بأعمال سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق بالإنابة، بندر بن تركي الحميدي، والقائم بأعمال سفير دولة قطر حسين الفضالة، والقائم بأعمال سفير مملكة البحرين خالد المنصور، والقائم بأعمال سفير سلطنة عمان سعيد المعمري.