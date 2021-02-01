تونس: تخصيص ما بين 250 و300 مركز للتطعيم ضد كورونا

أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس "كورونا" ومدير عام معهد باستور، الهاشمي الوزير، اليوم الإثنين، أن وزارة الصحة ستخصص ما بين 250 و300 مركز للتطعيم ضد مرض كوفيد- 19 في جميع أنحاء الجمهورية.وأضاف الوزير، الذي يتولى رئاسة لجنة قيادة الحملة الوطنية للتطعيم، في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء: أن اللقاحات التي ستحصل عليها تونس سواء عن طريق مبادرة "كوفاكس" أو عن طريق التعاقد المباشر مع بعض المعامل ستمكنها من تلقيح 50 بالمائة من التونسيين.وأشار إلى أنه في المجموع سيتم توفير 8. 4 مليون جرعة في إطار مبادرة «كوفاكس»، إلى جانب 4. 2 مليون جرعة من طرف الاتحاد الأوروبي، و2 مليون جرعة من لقاح شركة "فايزر"، التي يمكن أن تتضاعف.وأوضح عضو اللجنة العلمية أن تونس سوف تقتني كميات من اللقاح الروسي "سبوتنيك"، الذي حصل على رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة لمدة سنة بالسوق التونسية، إلى جانب كميات إضافية من عدد من المعامل الدولية الأخرى.يذكر أن وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، كان قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم 5 يناير الماضي، عن إنشاء لجنة قيادة للحملة الوطنية للتطعيم، يترأسها مدير معهد باستور، الهاشمي الوزير، وتضم عددا من الوزارات والمجتمع المدني.