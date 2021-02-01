المترو: أكمنة سرية للتفتيش على الباعة الجائلين

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الإنفاق، عن وجود حملة تفتيش على القطارات والمحطات، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين داخل المترو منعًا لوجود تكدسات داخل القطارات.وأضافت شركة المترو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حملات التفتيش تكون بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات من خلال حملات تفتيش سرية داخل المحطات وأكمنة داخل القطارات.