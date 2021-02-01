200 سائح يرتادون البالون الطائر بالأقصر اليوم

شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم، انطلاق 12 رحلة بالون نقلت حوالي 200 راكب بمختلف الجنسيات، بمهبط مطار الأقصر، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الواردة إلى البلاد، في ظل الظروف الصحية الطائرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن نتيجة استمرار وتفشي فيروس كورونا بمختلف الدول.من جهتها، تواصل شركات البالون الطائر بمهبط مطار الأقصر الدولي عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، تنفيذًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، لضمان سلامة الوفود السياحية والركابية التي ترتاد البالون الطائر.وتشهد سياحة البالون الطائر بمحافظة الأقصر خلال الآونة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، جراء استمرار تفشي فيروس كورونا.