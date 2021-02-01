التصريح بدفن سيدة ألقت بنفسها من الطابق السادس في بدر

صرحت نيابة الشروق وبدر الجزئية، اليوم الإثنين، بدفن سيدة ألقت بنفسها من الطابق السادس بمدينة بدر، وذلك بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.وكشفت المعاينة الأولية عن أنها سيدة ثلاثينية ترتدى ملابسها كاملة، ولا يوجد أي آثار لضرب أو تعذيب عليها وعدم وجود شبهة جنائية.وكان قد ورد بلاغ للنجدة يفيد بقيام سيدة بإلقاء نفسها من شرفة شقتها بالطابق السادس، بمساكن المحافظة بمدينة بدر، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف، وتم نقل المتوفاة للمستشفى، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.