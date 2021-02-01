5 محاور رئيسية فى أسبوع القاهرة للمياه 2021

عقدت اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه 2021، اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق الأسبق وأستاذ الهيدروليكا بجامعة عين شمس، وبحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري ورئيس اللجنة التنظيمية للأسبوع.شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة والتي تم تشكيلها بحيث تشمل طيف كبير من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات المياه ومنها جامعات عين شمس والقاهرة والأزهر والجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة الصينية وجامعة زويل وكذلك المركز القومي لبحوث المياه ومركز التميز العلمي وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.وقد ناقش الاجتماع، الذي عقد اليوم الإثنين، المحاور الخمس الرئيسية لأسبوع القاهرة للمياه 2021 وهي المياه والتغيرات العالمية، التطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية، الأمن المائي والمجتمع، التعاون على المستوى الإقليمي والقطاعي في قضايا المياه، الابتكار في العلوم المائية.وكذلك تم الاتفاق على خارطة الطريق للبحوث العلمية، حيث تناولت المناقشات توقيتات الإعلان عن الأوراق العلمية واستقبالها وتقييم المحتوى العلمي لها، بالإضافة الى مناقشة الاشتراطات والمعايير الخاصة بقبول الأوراق العلمية.كما تم مناقشة آلية نشر الأبحاث المقبولة بعدد من المجلات العلمية المتخصصة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية وكذا إصدار دورية خاصة بالأسبوع تتضمن الأبحاث العلمية والفنية المميزة، وذلك تمهيدًا لإصدار دورية ثابتة للأبحاث التي تعرض بأسبوع القاهرة بشكل سنوي.جدير بالذكر أن أسبوع القاهرة للمياه يعقد بشكل سنوي منذ عام 2018 وسوف يعقد دورته الرابعة هذا العام خلال الفترة من (٢٤ - ٢٨) أكتوبر ٢٠٢١ تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص".