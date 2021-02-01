إندونيسيا ترفض «تسييس» لقاحات كورونا: توقفوا جميعًا عن ذلك

حثت إندونيسيا العالم على عدم اللجوء إلى قومية اللقاح، التي تقول إنها قد تحد من التوافر العالمي للقاحات كورونا، وذلك بعد اندلاع خلاف بشأن صفقات الشراء في الآونة الأخيرة في أوروبا.ونقلت صحيفة «جاكرتا بوست»، اليوم الإثنين، عن وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي قولها، خلال جلسة عبر الإنترنت نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الجمعة، إن الوصول المنصف والعادل إلى اللقاحات مهم ليس فقط للدول النامية والأقل نموا، بل وللدول المتقدمة.وقالت إن العالم لن يتعافى حقا من كورونا ما لم تتعاف جميع الدول.وأضافت: «لذا أرجوكم توقفوا عن تسييس اللقاحات، من فضلكم توقفوا عن القومية في اللقاحات، ويجب أن نذكر أنفسنا بأن اللقاحات قضية إنسانية، اللقاحات ليست قضية سياسية».