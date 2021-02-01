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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن الصومالي ينهى حصار إرهابيين لفندق شهير في مقديشو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:34 ص
الأمن الصومالي
الأمن الصومالي
وكالات
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أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية أنهت حصار إرهابيين لفندق شهير في العاصمة مقديشو، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا.

وقال رئيس الشرطة، أحمد باشاني، إنه تم قتل المهاجمين، وهم مقاتلون تابعون لحركة الشباب المتشددة، لينتهى بذلك الحصار.

وأضافت الشرطة أن عددا من المدنيين وحراس الأمن وأفرادا من العاملين بأمن الفندق وانتحاريا وثلاثة مهاجمين من ضمن القتلى.

وبدأ الهجوم الانتحاري، مساء أمس الأحد، عندما اصطدمت سيارة مفخخة بمدخل فندق "أفريك"، في وسط العاصمة مقديشو، وأعقبه إطلاق نار كثيف، الذي كان في مكان الانفجار وقت وقوعه.

وقالت الشرطة إن نحو 30 شخصا أصيبوا في الهجوم، وجرى نقلهم للمستشفى، وأعلنت حركة الشباب، عبر إذاعة الاندلس التابعة لها، مسئوليتها عن الهجوم.

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