أحمد عز وهند صبري ينجوان من التجنيد لحساب جهات أجنبية في «هجمة مرتدة»

قارب النجمة أحمد عز على الانتهاء تماما من تصوير مسلسله الجديد "هجمة مرتدة" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم؛ حيث يتبقى له ولطاقم العمل 3 أيام فقط لينتهوا من التصوير، بنهاية هذا الأسبوع بعد أن دخل مؤخرا تصوير مشاهده الخارجية بالفيوم بعد انتهاء ديكورات شقة مصر الجديدة.وعلمت "الدستور" أن شخصيتي أحمد عز وهند صبري في المسلسل تتعرضان للتجنيد من جهات خارجية وتنجح أجهزة المخابرات المصرية في منع هذا التجنيد أكثر من مرة وتقلب الدفة على الآخرين، وأن التجنيد ستكون له محاولات بالداخل من خلال مراكز بحثية ومراكز دراسات وخارجية من خلال مصريين وعرب يعيشون بالخارج ومنهم إنجي المقدم التي تلعب الدور الرئيسي في التجنيد لكن خططها تفشل أكثر من مرة.