إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حادثا مروريا على كوبرى بنها أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أعلي كوبري بنها.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية ورجال المرور، وتبين من المعاينة تصادم 4 سيارات ما بين ميكروباص ونقل، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص إصابات متفرقة ونقلتهم الإسعاف إلى مستشفى بنها الجامعي.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة سير التحقيق.