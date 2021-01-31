السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون المشترك

التقى وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير - عبر تقنية الاتصال المرئي - عددًا من مسئولي مفوضية الاتحاد الأوروبي برئاسة الأمين العام للشئون السياسية بالدائرة الأوروبية بجهاز العمل الخارجي في الاتحاد انريكي مورا.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه خلال اللقاء جرى استعراض العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.