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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

طهران تتوسط بين «طالبان» والحكومة الأفغانية بدلًا من واشنطن

الأحد 31/يناير/2021 - 03:54 م
طالبان
طالبان
منار أحمد
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كشفت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية في إيران، اليوم الأحد، تفاصيل زيارة وفد حركة طالبان، الذي يزور طهران برئاسة الملا عبدالغني برادر المعاون السياسي لطالبان.

وكان قد استقبل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الوفد السياسي للحركة الذي يزور طهران.

وأكد ظريف، خلال اللقاء، استعداد الحكومة الإيرانية للتوسط بين طالبان والحكومة الأفغانية من أجل الحوار، مشيرًا إلى أن «الولايات المتحدة ليست وسيطًا جيدًا، نحن نؤيد حكومة شاملة تضم كل القوميات والأديان، ونعتبرها ضرورة لأفغانستان».

وأضاف، في إقرار مبطن باستهداف الحركة للأفغانيين: «الشعب الأفغاني منكم ولا يجب أن يتم استهدافه في العمليات العسكرية».

من جهته، أشار المتحدث باسم طالبان، محمد نعيم، إلى أن اللقاء ركز على القضايا المتعلقة بالبلدين والوضع في أفغانستان ومحادثات السلام والتنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة.

يذكر أن استقبال إيران وفدا من طالبان كان قد أثار سابقا حفيظة مسئولين في الحكومة الأفغانية، اعتبروا المحادثات مع الحركة بمثابة "إضفاء شرعية" على طالبان.

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