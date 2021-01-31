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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لجنة هندسية ترجح إزالة عقار فيصل المشتعل

الأحد 31/يناير/2021 - 04:00 م
عقار فيصل المشتعل
عقار فيصل المشتعل
ندى حمدي
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أفادت لجنة من كلية الهندسة بأن عقار فيصل المشتعل ستتم معاينته عقب انتهاء النيران؛ لتقرر ما إذا كان هناك خطورة من عودة السكان إليه من عدمه.

وأضافت اللجنة أنه في حالة عدم تحمّل العقار وتآكل الأعمدة الخرسانية من الحريق سيتم إزالته خشية انهياره.

وأخلت قوات الحماية المدنية بالجيزة عددا من العقارات المجاورة للعقار الذي يحتوي على مخزن أحذية بفيصل؛ خشية امتداد النيران إليها بعد قرابة 20 ساعة من اشتعالها بالمخزن.

وفرضت مباحث الجيزة كردونا أمنيا حول العقار المشتعل على مسافة عدة أمتار، ومنعت الاقتراب منه، كما فرضت كردونا حول عدد من العقارات المجاورة لإخلائها من السكان.

وأوقفت، صباح اليوم، قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات إخماد حريق نشب في مخزن أحذية بمنطقة الطوابق في فيصل، منذ مساء أمس، عقب تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، لبدء انهيار سقف بدروم العقار على القوات أثناء التعامل مع النيران.

وأفادت مصادر أمنية بأن الحريق نشب مساء أمس في "بدروم" يستخدم لتصنيع الأحذية "كوتش"، وكان مليئا بكميات ضخمة من الأحذية امتدت حتى السقف، ونظرا لوجود مواد مساعدة على الاشتعال "كولة وتنر" اشتعلت النيران بسرعة كبيرة وامتدت للطابقين الأرضي والثاني المخصصين كمخزنين للأحذية.

وأضافت المصادر أن البدروم لا يوجد به أية نوافذ تساعد على إخماد النيران، واضطرت قوات الإطفاء إلى التعامل من خلال الباب، المدخل الوحيد للبدروم، إلا أن استمرار وشدة النيران أدت إلى انهيار أجزاء من السقف على القوات.. وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة، التي أمرت بوقف عمليات الإخماد خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي لكارثة.. وأضافت اللجنة قائلة: سيبوا النار تاكل بعضها، التعامل بالإخماد خطر.

وتولت قوات الحماية المدنية، بقيادة اللواء هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، إخلاء العقار المكون من 18 طابقا، ويحتوي على 108 شقق تسكنها 15 أسرة فقط داخل 15 شقة، وتمكنت قوات الإنقاذ البري من إخلائهم قبل امتداد النيران لباقي العقار أو انهياره.

وكانت قد أشارت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية وتحريات مباحث الجيزة إلى أن ماسا كهربائيا نشب في الطابق الأرضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في المخزن.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في منطقة الطوابق بفيصل، وفور إخطار اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجّه بسرعة الانتقال لموقع الحريق، ودفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.

وتبين من الفحص أن المخزن عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق على مساحة ألف متر، ويفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي مما يزيد صعوبة عملية الإطفاء.

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