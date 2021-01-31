«الناتو» يخطط للبقاء في أفغانستان

أعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم الأحد، ان القوات الدولية تخطط للبقاء في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي الذي ينص عليه اتفاق طالبان مع الولايات المتحدة الأمريكية في مايو.ووفقا لوكالة رويترز الإخبارية، قال أحد المسؤولين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "لن يكون هناك انسحاب كامل للحلفاء بحلول نهاية أبريل وأنه لم يتم الوفاء بالشروط المطلوبة، وأضاف مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ستكون هناك تعديلات في السياسة، وسيتم التعامل مع شعور الانسحاب المتسرع الذي كان سائدا، ويمكن أن نرى استراتيجية خروج محسوبة بشكل أكبر".ولفتت مصادر "الناتو" إلى ان الخطط بشأن ما سيحدث بعد أبريل، يتم النظر فيها الآن، ومن المرجح أن تكون قضية رئيسية في اجتماع رئيسي للناتو في فبراير.