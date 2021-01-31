رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تدعم كينيا ماليًا لتعزيز خطة التعافي من كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 01:00 م
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
أعلنت كينيا حصولها على دعم مالي روسي بقيمة 109 ملايين شلن كيني (ما يقارب مليون دولار)؛ لدعم استجابة مقاطعة "كيسومو" للتعافي من التداعيات والآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يستخدم الدعم المقدم عبر الصندوق الائتماني المشترك بين روسيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز النظم الصحية وتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب الذين تأثروا بالوباء في كينيا.

وسيستهدف الدعم أيضا المقاطعات في منطقة بحيرة فيكتوريا، مع التركيز على مقاطعة كيسومو، التي تجمعها روابط تاريخية بروسيا من خلال دعم إنشاء مستشفى جاراموجي أوجينجا أودينجا، المعروف أيضا باسم "مستشفى روسيا"، بالإضافة إلى مقاطعتي بوسيا وميجوري الحدوديتين.

وقال السفير الروسي لدى كينيا ،ديمتري ماكسيميتشيف، إن المساهمة ستعزز جهود الحكومة في معالجة آثار فيروس كورونا على نظام الرعاية الصحية والمجتمعات.

من جانبه، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كينيا، وليد بدوي، أن هذا الدعم جزء من الصندوق الائتماني العالمي المتاح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم التدخلات في جميع أنحاء العالم، حيث تلقت تسع دول، بما في ذلك كينيا، تمويلا من الصندوق الائتماني.

وأكد أهمية هذه المساهمة الروسية والتي ستعزز جهود الحكومة الكينية للاستجابة للآثار المترتبة على وباء (كوفيد- 19)، خاصة أن برنامج حكومة كينيا يتماشى إلى حد كبير مع خطة الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا في كينيا، بالإضافة إلى استراتيجيات الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للحد من آثار الفيروس على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات التي دعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الأشهر العديدة الماضية.

وأفاد بأنه سيجري نشر التمويل وإدارته من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة الصحة الكينية، ومن المقرر أن يستفيد منه بشكل مباشر 12 ألفا و500 شخص، إلى جانب 249 من العاملين في مجال الرعاية الصحية من خلال توفير معدات الحماية الشخصية والتدريب.

موضوعات متعلقة

انهيار السقف على القوات بـ«حريق فيصل» وإنقاذ 15 أسرة.. ولجنة: سيبوا النار تاكل بعضها

«الإحصاء» يكشف نصيب الفرد من اكتشافات الغاز سنويًا

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

الصور

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بنزلة رميح ونزة قرار

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

image description

تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

الأكثر قراءة

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

كيت تحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحتهم أثناء تفشى الوباء

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد خيري شلبي

افتتاح صالون «نوت» للنحت بدورته الرابعة.. الليلة

إيمان خيري شلبي: لهذا السبب ألغينا شرط السن بالجائزة

تفاصيل جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول بدورتها الثانية