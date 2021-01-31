ليبيا تسجل 981 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 118 ألفا و631 حالة.وأوضح المركز، وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية، أنه تم تسجيل 35 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 1877 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 1349 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 98 ألفا و706 حالات.