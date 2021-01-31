عزام الأحمد: المشاكل المتعلقة بقطاع غزة انتهت

أعلن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن المشاكل المتعلقة بقطاع غزة وسكانه انتهت، لافتا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر قرارات خلال أيام بحل كافة المشاكل.وأضاف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات غزة المكونة من 3 أعضاء من اللجنة المركزية والتي حضر أحد أعضائها جميع الاجتماعات في قطاع غزة منذ الخميس، تتابع كافة الملفات مع الرئيس عباس ورئيس الوزراء.ولفت "الأحمد" إلى أن مسألة حل قضايا التقاعد المالي، والمقطوعة رواتبهم، وتفريغات 2005، والمتقاعدين والعديد من القضايا، ستحل خلال أيام، وستعود الأمور كما كانت في السابق، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.وحول الاجتماع المرتقب في القاهرة، قال "لأحمد" إن الاجتماع هدفه الأساسي كيفية إنجاح الانتخابات وفق المرسوم الذي صدر، ووفق القوانين المعمول بها، وعدم وضع عراقيل أو عقبات أمام عمل لجنة الانتخابات المركزية لتنفيذ المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات.وشدد على أنه ستكون هناك حكومة جديدة تعكس نتائج الانتخابات، بالعودة للسلطة الواحدة بالقانون الواحد، والحكومة تتابع تنفيذ كل قضايا إدارة البلد في غزة والضفة والقدس.