وزير النقل: تطوير الطرق والكباري قفز بمصر 90 مركزا عالميا

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارته تنفذ خطة متكاملة لتحقيق التنمية في كافة القطاعات وإنشاء محاور على نهر النيل من خلال منظور تنموي متكامل وربط المناطق الحضارية بالمناطق الإنتاجية.وأكد وزير النقل، خلال إلقاء بيانه بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن خطة الوزارة تقوم على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة وتخطيط وتمهيد الطرق لشاحنات النقل الثقل واتخاذ إجراءات لتجنب حوادث الطرق.وأضاف، أن قطاع الطرق والكباري شهد تطورا مكن مصر من تحقيق مركز في التنافسية العالمية، حيث قفزت 90 مركزا خلال عام 2019 -2020.