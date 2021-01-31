«التنظيم والإدارة» يدشن تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالوادي الجديد

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوفد المرافق له، خلال زيارتهم للمحافظة، لتدشين منظومة تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة.واستهل الشيخ زيارته، بجولة تفقدية لعدد من المواقع والمشروعات الجايه بمدينة الخارجة وفي مقدمتها حديقة 30 يونيو بمنطقة مطار الخارجة، حيث قام الشيخ بغرس نخلة بالحديقة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور.