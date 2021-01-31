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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ميمي جمال تصر على اعتزالها: القرار مريح

الأحد 31/يناير/2021 - 11:19 ص
ميمي جمال
ميمي جمال
محمد قدري
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أعلنت الفنانة ميمي جمال اعتزالها، اليوم الأحد، على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز".

و قالت ميمي جمال خلال المداخلة، إنها عاشت فترة طويلة مع زوجها الفنان حسن مصطفى أكثر من 40 عامًا كزوجين في المنزل أما خارجه فكل منهما لديه عمله، متابعةً أن زوجها كان سند وظهر وعشرة عمر وبعد وفاته مرت بفترة نفسية سيئة، وبعدها شاركت في فيلم "لف ودوران" مع الفنان أحمد حلمي وبعدها قررت اعتزال الفن.

تابعت الفنانة أنه أرادت تعويض الفترة التي مرت من حياتها مع أسرتها وحتى ترتاح بعد مسيرتها الطويلة في عالم الفن، مؤكدةً أن قرار الاعتزال مريح لها نفسيًا بشدة، وذلك لأنها "تعبت" في الفترة الماضية.

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