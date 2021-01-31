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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أوباما: ترامب لم يحقق 100% مما أراد بفضل الديمقراطية

الأحد 31/يناير/2021 - 06:58 ص
أوباما
أوباما
وكالات
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اعتبر الرئيس الأسبق للولايات المتحدة باراك أوباما أنه "بفضل الديمقراطية، لم يحقق الرئيس السابق دونالد ترامب 100% مما أراد".

وقال في مقابلة أذيعت عبر إذاعة "سير" الإسبانية: "الحكومات كما أقول عادة سفن عابرة للمحيط الأطلسي وليست زوارق بمحركات وتحريك آلات الدولة في اتجاه أفضل يتطلب جهدا هائلا".

وأضاف: "في الديمقراطيات، هناك العديد من الضغوط للتوقف، فهناك مجموعات مصالح تفعل ما في وسعها حتى لا تتغير الأشياء.. من الأسهل إيقاف شيء ما بدلا من بدء شيء ما".

وتابع أن "أحد مباهج وإحباطات الديمقراطية هو أنه يتعين عليك تقديم التنازلات ولا يمكنك أبدا تحقيق 100% مما تريد. والخبر السار هو أنه بفضل الديمقراطية، لم يحصل دونالد ترامب على 100% مما كان يريده أيضا".

كما أشار في حديثه إلى مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، قائلا: "لقد فعلت ذلك عمدا.. الحرب في بعض الأحيان تكون ضرورية.. أنا لست نادما على إعطاء الأمر بالعملية التي انتهت بموت بن لادن لأنه كان يخطط لقتل الأبرياء وهو ما فعله من قبل".

وأقر أوباما أنه "حتى الحروب الضرورية تنطوي على أشياء فظيعة للغاية، وهذا أمر يثقل كاهلي لكن الأمر يجب أن يكون كذلك".

وتابع قائلا: "لا أثق ربما في زعيم لم يفكر في هذا الأمر ولم يؤثر عليه".

ولا يخفي أوباما ويعترف صراحة بأن على القائد اتخاذ قرارات تنطوي على تناقض مع قيمه الخاصة.

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