تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 في دورته الـ52، وموعد انعقاده، حيث كان يعقد يوم 23 يناير من كل عام، إلا أن هذا العام تم تأجيل موعده إلى شهر يونيو المقبل، وفقا للحالة الصحية التي يمر بها العالم، بسبب أزمة كورونا المستجدة التي راح ضحيتها الآلاف حول العالم.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 في دورتع الـ 52

وخلال الفترة الماضية، عقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، اجتماعا أكدت أن الدورة الخاصة بمعرض الكتاب 2021 استثنائية، وتخلف هذا العام نظرًا لما يمر به العالم، لذا ستعقد في شهر يونيو، لحماية الجمهور، لأن المعرض يعتبر أكبر تجمع للمواطنين، وأما باقي الدورات في موعدها وهو شهر يناير وفبراير من كل عام، حيث يحضر المعرض الآلاف من دور النشر، وإقامة الملتقيات الفكرية والندوات الثقافية التي تنظمها الوزارة بحضور نخب من كل مكان حول العالم.

أسباب تأجيل دورة المعرض 2021

كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم، في تصريحات لها عن أسباب تأجيل معرض الكتاب هذا العام، حيث يرجع إلى أن فصل يناير وفبراير موعد انعقاد المعرض تكون في ذورة فصل الشتاء، حيث ينمو الفيروس ويزداد في هذا التوقيت وهذا يعرض المواطنين للخطر، لذا عملنا عن حمايتهم، إضافة إلى أن كثيرًا من المعارض حول العالم لم يتم تنظيم الكثير منها نظرًا للجائحة وخوفا على أرواح المواطنين، حيث يتردد على المعرض ما يتراوح بين 3 إلى 4 مليون زائر بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

حددت وزارة الثقافة أن يوم 30 يونيو هو موعد انعقاد الحدث الجماهيري والعرس الثقافي، في دورته الـ 52، ومن المقرر أن تستمر إقامته حتى يوم الخميس 15/7/2021 بزيادة 4 أيام عن المعتاد بخلاف السنوات السابقة، ومن المقرر أن تكون اليونان ضيف الشرف للمعرض هذا العام، ويعقد في أرض المعارض بالتجمع الخامس، حيث كان يقعد منذ عام 1969 في مدينة نصر، بأرض المعارض، ولكن منذ عام 2019، تم نقله إلى أرض المعارض بالتجمع الخامس، وكان يقام مع بداية أجازة نصف العام من كل سنة.