رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 في دورته الـ52

السبت 30/يناير/2021 - 06:40 م
معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب
نعمات مدحت
طباعة
تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 في دورته الـ52، وموعد انعقاده، حيث كان يعقد يوم 23 يناير من كل عام، إلا أن هذا العام تم تأجيل موعده إلى شهر يونيو المقبل، وفقا للحالة الصحية التي يمر بها العالم، بسبب أزمة كورونا المستجدة التي راح ضحيتها الآلاف حول العالم. 

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 في دورتع الـ 52

وخلال الفترة الماضية، عقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، اجتماعا أكدت أن الدورة الخاصة بمعرض الكتاب 2021 استثنائية، وتخلف هذا العام نظرًا لما يمر به العالم، لذا ستعقد في شهر يونيو، لحماية الجمهور، لأن المعرض يعتبر أكبر تجمع للمواطنين، وأما باقي الدورات في موعدها وهو شهر يناير وفبراير من كل عام، حيث يحضر المعرض الآلاف من دور النشر، وإقامة الملتقيات الفكرية والندوات الثقافية التي تنظمها الوزارة بحضور نخب من كل مكان حول العالم.
 

أسباب تأجيل دورة المعرض 2021

كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم، في تصريحات لها عن أسباب تأجيل معرض الكتاب هذا العام، حيث يرجع إلى أن فصل يناير وفبراير موعد انعقاد المعرض تكون في ذورة فصل الشتاء، حيث ينمو الفيروس ويزداد في هذا التوقيت وهذا يعرض المواطنين للخطر، لذا عملنا عن حمايتهم، إضافة إلى أن كثيرًا من المعارض حول العالم لم يتم تنظيم الكثير منها نظرًا للجائحة وخوفا على أرواح المواطنين، حيث يتردد على المعرض ما يتراوح بين 3 إلى 4 مليون زائر بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

حددت وزارة الثقافة أن يوم 30 يونيو هو موعد انعقاد الحدث الجماهيري والعرس الثقافي، في دورته الـ 52، ومن المقرر أن تستمر إقامته حتى يوم الخميس 15/7/2021 بزيادة 4 أيام عن المعتاد بخلاف السنوات السابقة، ومن المقرر أن تكون اليونان ضيف الشرف للمعرض هذا العام، ويعقد في أرض المعارض بالتجمع الخامس، حيث كان يقعد منذ عام 1969 في مدينة نصر، بأرض المعارض، ولكن منذ عام 2019، تم نقله إلى أرض المعارض بالتجمع الخامس، وكان يقام مع بداية أجازة نصف العام من كل سنة.
اقرأ ايضا:

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

البرلمان اللبناني يشكر الرئيس السيسي على التضامن مع بلاده

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تدريب جوى «مصرى- فرنسى» مشترك بإحدى القواعد المصرية

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تاريخ شم النسيم 2021| كل ما تريد معرفته عن الموعد والاحتفالات

ترشيح حركة «حياة السود مهمة» لنيل جائزة نوبل للسلام

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

أيام زمان

«أجهضت في فيلم المهاجر».. اعترافات يسرا عن العمل مع يوسف شاهين

«بسبب الخطيب».. حمدي الكنيسي يكشف كواليس صدامه مع «المايسترو»

«يطلبوا مننا أن نصنع المعجزات».. حكاية هند رستم في «بنات الليل»

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
المزيد

الثقافة

خُلقت للكتابة.. لماذا استأجر خيري شلبي «حوش» في مقابر الشافعي؟

خصومات ونوادر.. كل ما تريد معرفته عن معرض «مجانين كتب»

رامي رأفت: نحن بحاجة لإعادة إحياء الدراسات المتعلقة بالكيان الصهيوني (حوار)

خيري شلبي: نجيب محفوظ هو مَن مهّد لي الطريق