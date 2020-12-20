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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

موعد معرض الكتاب 2021.. وحقيقة تأجيله

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:58 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
آلاء حسن
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قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تأجيل موعد معرض الكتاب 2021، الذي كان من المقرر إقامته في يناير من كل عام؛ وذلك حرصًا من اللجنة على إقامة المعرض باعتباره من الأحداث الثقافية الدولية البارزة، وخروجه بصورة مشرفة.

موعد معرض الكتاب 2021

وحددت اللجنة موعد معرض الكتاب 2021 يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو ليكون الموعد المقترح لانطلاقه، وتستمر إقامته حتى الخميس 15 يوليو لعام 2021 بزيادة 4 أيام عن المعتاد.

حقيقة تأجيل معرض الكتاب 2021 

وكانت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وناقشت عددا من الأمور المطروحة على مستوى العالم، ومن بينها جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على خريطة معارض الكتب في العالم؛ وهو الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وتعد مشاركات المؤسسات الدولية والناشرين العرب والأجانب من الأمور التي ناقشتها اللجنة خلال اجتماعها، فمن المتوقع أن توجد صعوبة في التنقل بين الدول وخاصة في فصل الشتاء، مما يؤثر على المشاركات الخارجية بمعرض الكتاب 2021.

وتم التنسيق بين الجانبين المصري واليوناني على تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف شرف المعرض للدورة التالية لهذه الدورة حرصًا من الجانبين على أن تكون المشاركة الفعالة دالة على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان.

ومن المقرر عقد اجتماعات دورية لكل من اللجنة الإدارية العليا واللجنة الاستشارية العليا، لوضع خطة تنفيذية فعالة لإقامة الدورة الجديدة من معرض القاهرة للكتاب، مع مراعاة ما يطرأ من مستجدات.

تجهيزات معرض الكتاب 2021


ووضعت وزارة الثقافة، خطة بديلة لدعم ومساندة الناشرين، وتتضمن إقامة عدد من المعارض المحلية والإقليمة ومشاركة دور النشر المختلفة بها، بجانب قطاعات الوزارة.

يأتي هذا بجانب تجهيز منصة رقمية للكتاب سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، تهتم بعرض إصدارات قطاعات الوزارة المعنية بالنشر، فضلا عن دور النشر التابعة لاتحاد الناشرين المصريين إصداراتها، ومن المقرر أن يتم من خلالها بيعها "أونلاين"؛ تسهيلًا على القراء بحيث تصل الكتب إلى منازلهم؛ ويأتي ذلك في إطار خططها البديلة لدعم صناعة النشر وتعويض دور النشر عن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب جائحة كورونا.

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