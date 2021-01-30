مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ عددًا من العمليات الإنسانية باليمن

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددا من العمليات الإنسانية في محافظات اليمن، وذلك في إطار دور المركز في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني الطارئ والدوري بما يعكس جهود المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب أشقائها في اليمن.وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أن المركز وزع 1300 سلة غذائية للنازحين من محافظة الجوف إلى منطقة الريان في مأرب، استفاد منها 7 آلاف و800 شخص.وسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة أدوات المهنة للمستفيدات بمحافظة مأرب في مجالات الخياطة، والتصوير، وصنع المعجنات، وصنع العطور والبخور، وذلك ضمن مشروع "بذرة أمان".واستهدف المشروع دعم أكثر من 300 يتيم على الأقل في أربع محافظات وهي مأرب، والجوف، وصنعاء، والبيضاء.وأكد مدير مكتب وزارة الشئون الاجتماعية بمأرب عبدالحكيم القيسي أهمية المشروع في دعم شريحة مهمة في المجتمع المتمثلة في أسر الأيتام، مشيدا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني في اليمن.وذكرت مديرة المشروع إيمان الزبيري أن 50 أسرة من أسر الأيتام حظيت بفرصة التدريب في مختلف المجالات التي من شأنها توفير بيئة عمل مناسبة لها بعد انتهاء المشروع، وذلك من خلال المهارات التي تلقتها خلال مدة التدريب.ويقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة لصالح الأيتام وأسرهم في اليمن، من خلال تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي لهم وإدماجهم في المجتمع، إضافة إلى تمكين المعيلات وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحِرفي والمهني.يأتي هذا المشروع ضمن مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأسر المحتاجة وأسر الأيتام في عدد من المحافظات اليمنية، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.واختتم المركز حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.وقام الفريق الطبي للحملة على مدى 7 أيام بالكشف على 1،764 مريضًا، وإجراء 350 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، إضافة إلى توزيع 350 نظارة طبية وقطرات للأعين، استفادت منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة عبر المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز.فيما واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تقديم خدماتها العلاجية خلال الأسبوع الماضي.وتردد على العيادات في المدة من 1 حتى 6 يناير الجاري، في عيادة الطوارئ 1٫351 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 415 فردًا، وعيادة التغذية العلاجية 164 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 321 شخصًا، وعيادة التحصين 105 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 279 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 310 أشخاص.كما أُجري الفحص المخبري لـ2.734 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ3.302 مريض، فيما استقبل قسم المصابين بالأوبئة 705 أشخاص.واختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الطبية التطوعية الخامسة لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية".وقام فريق طبي مكون من أطباء واستشاريين سعوديين خلال 6 أيام منذ انطلاق الحملة بإجراء 33 عملية جراحية، منها 17 جراحة قلب مفتوح و16 قسطرة قلبية دون وقوع مضاعفات، استفاد منها الأطفال من العائلات الأكثر احتياجا في محافظة حضرموت.