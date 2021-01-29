«الأدوات المنزلية»: الرئيس يولي اهتماما خاصا بالصناعة المحلية

قال فتحي الطحاوي، عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن هناك ضرورة لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج.وأضاف الطحاوي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الصناعة المحلية ويركز على المشروعات الصغيرة.وأوضح عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، أن سوق الأدوات المنزلية بحاجه إلى كثير من الاهتمام خاصة أنها صناعات صغيرة معظمها مستورد من الخارج.