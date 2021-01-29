يسرا وعمرو دياب وأنغام ينعون محمد الصغير

نعي كبار نجوم عالم الفن مصفف الشعر الراحل محمد الصغير، والذي توفي صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابتهم علي موقع "تويتر".و نعت أنغام الراحل وكتبت:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء لأسرته الكريمة ونعزي أنفسنا في وفاة الأخ والصديق الكريم ‎محمد الصغير تغمده الله برحمته واسكنه فسيح".وكتب النجم عمرو دياب:"‏خالص عزائي لوفاة الصديق العزيز محمد الصغير، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".فيما كتبت يسرا:"صديقي وحبيبي وأخويا العظيم الطيب الجدع محمد الصغير في ذمة الله.. كلامي فيك مش هيوفيك حقك لأنك كنت عظيم في كل حاجة إنسانيا وعمليا وغلاوتك عندي فوق الوصف، هتوحشني وربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا غالي.. إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي للأسرة والأبناء تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".