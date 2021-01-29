ضبط 5175 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.وأثمرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5175 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1967 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 236 مخالفة السير بدون تراخيص، 19 مخالفة موقف عشوائى، 29 مخالفة لشروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.