إندونيسيا تسعى لزيادة الصادرات غير البترولية في 2021

قال محمد لطفي، وزير التجارة الإندونيسي، إن بلاده تسعى إلى تحقيق مزيد من النمو في الصادرات غير صادرات النفط والغاز، فوق نسبة 6.3 % المستهدفة للعام الجاري، مما يعكس تفاؤلا بشأن التعافي الاقتصادي العالمي وتوفر اللقاحات المضادة لمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-".وقال وزير التجارة الإندونيسي، للصحفيين في إيجاز عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، إن أداء الصادرات في عام 2021 سوف يتوقف على أسعار السلع، ونجاح برامج التطعيم في إندونيسيا والدول الشريكة تجاريا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عنه.وأعلنت إندونيسيا تحقيق 155 مليار دولار من الصادرات غير النفطية والغاز، في عام 2020، بنسبة 95.06 % من المستهدف.وتتوقع إندونيسيا، صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، زيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 7.86 % العام الجاري، بدعم من صادرات الفولاذ، وزيت النخيل، والفحم، واللباب.